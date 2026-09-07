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Тафсир: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
ﱘ
نَجۡعَلِ
ﱙ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱚ
كِفَاتًا
ﱛ
٢٥
ﱜ
Разве Мы не сделали землю вместилищем
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥)
] ئایا زهویمان وا لێ نهكردووه كه بتانگرێته خۆی و كۆتان بكاتهوه.