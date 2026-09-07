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Тафсир: Al-Mursalat 77:24
Al-Mursalat
24
77:24
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَيۡلٞ
ﱔ
يَوۡمَئِذٖ
ﱕ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱖ
٢٤
ﱗ
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Tafsir Muyassar
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا.