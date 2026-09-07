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Тафсир: Al-Mursalat 77:23
Al-Mursalat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
ﱐ
فَنِعۡمَ
ﱑ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
ﱒ
٢٣
ﱓ
Мы предопределили меру, и как прекрасно Мы предопределяем!
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