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Тафсир: Al-Mursalat 77:23
Al-Mursalat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
ﱐ
فَنِعۡمَ
ﱑ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
ﱒ
٢٣
ﱓ
Мы предопределили меру, и как прекрасно Мы предопределяем!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukaweza kumuumba, kumtia sura na kumtoa. Basi bora wa wenye kuweza ni s isi.