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Тафсир: Al-Mursalat 77:22
Al-Mursalat
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
ﱌ
قَدَرٖ
ﱍ
مَّعۡلُومٖ
ﱎ
٢٢
ﱏ
до известного срока?
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢)
] تا كاتی دیاریكراوی خۆی كه ماوهی حهمله، لای كهمهكهی شهش مانگهو لای زۆرهكهی نۆ مانگه.