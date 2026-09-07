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Тафсир: Al-Mursalat 77:19
Al-Mursalat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
ﳅ
يَوۡمَئِذٖ
ﳆ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳇ
١٩
ﳈ
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।