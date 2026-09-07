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Тафсир: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
ﳁ
نَفۡعَلُ
ﳂ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﳃ
١٨
ﳄ
Так поступаем Мы с грешниками.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨)
] بهم شێوازه ئێمه سزای خۆمان دائهبهزێنینه سهر تاوانباران له دونیادا پێش قیامهت.