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Тафсир: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
ﲽ
نُتۡبِعُهُمُ
ﲾ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲿ
١٧
ﳀ
Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha tutawakutanisha na wao wale waliokuja nyuma kati ya wale waliokuwa ni kama wao katika ukanushaji na uasi.