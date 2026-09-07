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Тафсир: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
ﲽ
نُتۡبِعُهُمُ
ﲾ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲿ
١٧
ﳀ
Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:17 до 77:18
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.