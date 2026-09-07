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Тафсир: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
ﲽ
نُتۡبِعُهُمُ
ﲾ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲿ
١٧
ﳀ
Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.
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Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ ٱلۡـَٔاخِرِینَ ١٧﴾ مِمَّنْ كَذَّبُوا كَكُفَّارِ مَكَّة فَنُهْلِكهُمْ