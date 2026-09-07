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Тафсир: Al-Mursalat 77:14
Al-Mursalat
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
ﲯ
أَدۡرَىٰكَ
ﲰ
مَا
ﲱ
يَوۡمُ
ﲲ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲳ
١٤
ﲴ
Откуда ты мог знать, что такое День различения?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na nilipi lililokujulisha wewe, ewe binadamu, ni siku gani hiyo ya kutolewa uamuzi na ni zipi shida zake na vituko vyake?