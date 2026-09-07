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Тафсир: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
ﲨ
يَوۡمٍ
ﲩ
أُجِّلَتۡ
ﲪ
١٢
ﲫ
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢)
] بۆ چ ڕۆژێك ئهو كۆكردنهوهیه دواخراوهو كاتی بۆ دانراوه واته: بۆ ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر سهخته.