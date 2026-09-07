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Тафсир: Al-Mursalat 77:11
Al-Mursalat
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ﲤ
ٱلرُّسُلُ
ﲥ
أُقِّتَتۡ
ﲦ
١١
ﲧ
когда посланникам будет установлен срок.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتۡ ١١﴾ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمْزَةِ بَدَلًا مِنْهَا أَيْ جُمِعَتْ لوقت