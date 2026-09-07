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Тафсир: Al-Mursalat 77:10
Al-Mursalat
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ﲠ
ٱلۡجِبَالُ
ﲡ
نُسِفَتۡ
ﲢ
١٠
ﲣ
когда развеются горы,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na majabali yatakapopeperuka na kukueanea huku na kule na yakawa ni mapepe yanayorushwa na upepo,