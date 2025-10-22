Вы читаете тафсир для группы стихов 68:52 до 69:2
وما هو الا ذكر للعالمين ٥٢ الحاقة ١ ما الحاقة ٢
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٥٢ ٱلْحَآقَّةُ ١ مَا ٱلْحَآقَّةُ ٢
3
Благодаря этому Великому Писанию и мудрому напоминанию творения Аллаха познают то, что приносит им пользу в этой и в будущей жизнях. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!