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Al-Qalam
47
68:47
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
Или же они владеют сокровенным и записывают его?
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَیۡبُ﴾ أَيْ اللَّوْح الْمَحْفُوظ الَّذِي فِيهِ الْغَيْب ﴿فَهُمۡ یَكۡتُبُونَ ٤٧﴾ مِنْهُ مَا يَقُولُونَ