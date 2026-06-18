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Al-Qalam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали в здравии.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعَةً﴾ حَال مِنْ ضَمِير يَدْعُونَ أَيْ ذَلِيلَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ لَا يَرْفَعُونَهَا ﴿تَرۡهَقُهُمۡ﴾ تَغْشَاهُمْ ﴿ذِلَّةࣱۖ وَقَدۡ كَانُوا۟ یُدۡعَوۡنَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَـٰلِمُونَ ٤٣﴾ فَلَا يَأْتُونَ بِهِ بِأَنْ لَا يُصَلُّوا