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Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
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В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого.
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العربية
Tafseer Jalalayn
اذكر ﴿یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ﴾ هُوَ عِبَارَة عَنْ شِدَّة الْأَمْر يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاء يُقَال كَشَفَتْ الْحَرْب عَنْ سَاق إذَا اشْتَدَّ الْأَمْر فِيهَا ﴿وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِمْ ﴿فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾ تَصِير ظُهُورهمْ طَبَقًا وَاحِدًا