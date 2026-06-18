Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
ﳦ
Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ لَهُمۡ﴾ أَيْ عِنْدهمْ ﴿شُرَكَاۤءُ﴾ مُوَافِقُونَ لَهُمْ فِي هَذَا الْقَوْل يَكْفُلُونَ بِهِ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ﴿فَلۡیَأۡتُوا۟ بِشُرَكَاۤىِٕهِمۡ﴾ الْكَافِلِينَ لَهُمْ بِهِ ﴿إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِینَ ٤١﴾