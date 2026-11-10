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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
ﱁ
هَٰذَا
ﱂ
رَحۡمَةٞ
ﱃ
مِّن
ﱄ
رَّبِّيۖ
ﱅﱆ
فَإِذَا
ﱇ
جَآءَ
ﱈ
وَعۡدُ
ﱉ
رَبِّي
ﱊ
جَعَلَهُۥ
ﱋ
دَكَّآءَۖ
ﱌﱍ
وَكَانَ
ﱎ
وَعۡدُ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
حَقّٗا
ﱑ
٩٨
ﱒ
Он сказал: «Это - милость от моего Господа! Когда же исполнится обещание моего Господа, Он сровняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной».
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