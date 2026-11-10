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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 93
Al-Kahf
93
18:93
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتَّىٰٓ
ﲦ
إِذَا
ﲧ
بَلَغَ
ﲨ
بَيۡنَ
ﲩ
ٱلسَّدَّيۡنِ
ﲪ
وَجَدَ
ﲫ
مِن
ﲬ
دُونِهِمَا
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
لَّا
ﲯ
يَكَادُونَ
ﲰ
يَفۡقَهُونَ
ﲱ
قَوۡلٗا
ﲲ
٩٣
ﲳ
Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи.
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