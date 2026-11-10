Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 91
Al-Kahf
91
18:91
كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ٩١
كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًۭا ٩١
كَذَٰلِكَۖ
ﲚﲛ
وَقَدۡ
ﲜ
أَحَطۡنَا
ﲝ
بِمَا
ﲞ
لَدَيۡهِ
ﲟ
خُبۡرٗا
ﲠ
٩١
ﲡ
Вот так! Мы объяли знанием все, что происходило с ним.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.