Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 110
Al-Kahf
110
18:110
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١١٠
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠
قُلۡ
ﳓ
إِنَّمَآ
ﳔ
أَنَا۠
ﳕ
بَشَرٞ
ﳖ
مِّثۡلُكُمۡ
ﳗ
يُوحَىٰٓ
ﳘ
إِلَيَّ
ﳙ
أَنَّمَآ
ﳚ
إِلَٰهُكُمۡ
ﳛ
إِلَٰهٞ
ﳜ
وَٰحِدٞۖ
ﳝﳞ
فَمَن
ﳟ
كَانَ
ﳠ
يَرۡجُواْ
ﳡ
لِقَآءَ
ﳢ
رَبِّهِۦ
ﳣ
فَلۡيَعۡمَلۡ
ﳤ
عَمَلٗا
ﳥ
صَٰلِحٗا
ﳦ
وَلَا
ﳧ
يُشۡرِكۡ
ﳨ
بِعِبَادَةِ
ﳩ
رَبِّهِۦٓ
ﳪ
أَحَدَۢا
ﳫ
١١٠
ﳬ
Скажи: «Воистину, я - такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог - Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.