Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 108
Al-Kahf
108
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خَٰلِدِينَ
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لَا
ﲻ
يَبۡغُونَ
ﲼ
عَنۡهَا
ﲽ
حِوَلٗا
ﲾ
١٠٨
ﲿ
Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.