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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Kahf Ая 102
Al-Kahf
102
18:102
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
أَفَحَسِبَ
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
كَفَرُوٓاْ
ﱵ
أَن
ﱶ
يَتَّخِذُواْ
ﱷ
عِبَادِي
ﱸ
مِن
ﱹ
دُونِيٓ
ﱺ
أَوۡلِيَآءَۚ
ﱻﱼ
إِنَّآ
ﱽ
أَعۡتَدۡنَا
ﱾ
جَهَنَّمَ
ﱿ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲀ
نُزُلٗا
ﲁ
١٠٢
ﲂ
Неужели неверующие полагали, что они сделают Моих рабов своими покровителями и помощниками вместо Меня? Воистину, Мы приготовили Геенну обителью для неверующих.
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