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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 9
Al-'Ankabut
9
29:9
والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ٩
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ٩
وَٱلَّذِينَ
ﱦ
ءَامَنُواْ
ﱧ
وَعَمِلُواْ
ﱨ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱩ
لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱬ
٩
ﱭ
А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Рай вместе с праведниками.
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