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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 67
Al-'Ankabut
67
29:67
اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ٦٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًۭا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧
أَوَلَمۡ
ﱬ
يَرَوۡاْ
ﱭ
أَنَّا
ﱮ
جَعَلۡنَا
ﱯ
حَرَمًا
ﱰ
ءَامِنٗا
ﱱ
وَيُتَخَطَّفُ
ﱲ
ٱلنَّاسُ
ﱳ
مِنۡ
ﱴ
حَوۡلِهِمۡۚ
ﱵﱶ
أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ
ﱷ
يُؤۡمِنُونَ
ﱸ
وَبِنِعۡمَةِ
ﱹ
ٱللَّهِ
ﱺ
يَكۡفُرُونَ
ﱻ
٦٧
ﱼ
Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?
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