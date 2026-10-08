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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 6
Al-'Ankabut
6
29:6
ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ٦
وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦
وَمَن
ﳅ
جَٰهَدَ
ﳆ
فَإِنَّمَا
ﳇ
يُجَٰهِدُ
ﳈ
لِنَفۡسِهِۦٓۚ
ﳉﳊ
إِنَّ
ﳋ
ٱللَّهَ
ﳌ
لَغَنِيٌّ
ﳍ
عَنِ
ﳎ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳏ
٦
ﳐ
Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!
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