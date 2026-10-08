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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 59
Al-'Ankabut
59
29:59
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ٥٩
ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩
ٱلَّذِينَ
ﲉ
صَبَرُواْ
ﲊ
وَعَلَىٰ
ﲋ
رَبِّهِمۡ
ﲌ
يَتَوَكَّلُونَ
ﲍ
٥٩
ﲎ
которые были терпеливы и уповали на своего Господа!
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