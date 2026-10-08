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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 57
Al-'Ankabut
57
29:57
كل نفس ذايقة الموت ثم الينا ترجعون ٥٧
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧
كُلُّ
ﱭ
نَفۡسٖ
ﱮ
ذَآئِقَةُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡتِۖ
ﱰﱱ
ثُمَّ
ﱲ
إِلَيۡنَا
ﱳ
تُرۡجَعُونَ
ﱴ
٥٧
ﱵ
Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к Нам.
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