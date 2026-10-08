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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 55
Al-'Ankabut
55
29:55
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ٥٥
يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يَوۡمَ
ﱖ
يَغۡشَىٰهُمُ
ﱗ
ٱلۡعَذَابُ
ﱘ
مِن
ﱙ
فَوۡقِهِمۡ
ﱚ
وَمِن
ﱛ
تَحۡتِ
ﱜ
أَرۡجُلِهِمۡ
ﱝ
وَيَقُولُ
ﱞ
ذُوقُواْ
ﱟ
مَا
ﱠ
كُنتُمۡ
ﱡ
تَعۡمَلُونَ
ﱢ
٥٥
ﱣ
В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет: «Вкусите то, что вы совершали!».
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