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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 54
Al-'Ankabut
54
29:54
يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٥٤
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٤
يَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱏ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَإِنَّ
ﱑ
جَهَنَّمَ
ﱒ
لَمُحِيطَةُۢ
ﱓ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱔ
٥٤
ﱕ
Они торопят тебя с мучениями. Воистину, Геенна непременно обступит неверующих.
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