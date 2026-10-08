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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 51
Al-'Ankabut
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
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يَكۡفِهِمۡ
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أَنَّآ
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أَنزَلۡنَا
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عَلَيۡكَ
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ٱلۡكِتَٰبَ
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يُتۡلَىٰ
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عَلَيۡهِمۡۚ
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إِنَّ
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فِي
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ذَٰلِكَ
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لَرَحۡمَةٗ
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وَذِكۡرَىٰ
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لِقَوۡمٖ
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يُؤۡمِنُونَ
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٥١
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Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом - милость и напоминание для верующих людей.
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