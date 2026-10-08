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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 50
Al-'Ankabut
50
29:50
وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ٥٠
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠
وَقَالُواْ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أُنزِلَ
ﲕ
عَلَيۡهِ
ﲖ
ءَايَٰتٞ
ﲗ
مِّن
ﲘ
رَّبِّهِۦۚ
ﲙﲚ
قُلۡ
ﲛ
إِنَّمَا
ﲜ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲝ
عِندَ
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
وَإِنَّمَآ
ﲠ
أَنَا۠
ﲡ
نَذِيرٞ
ﲢ
مُّبِينٌ
ﲣ
٥٠
ﲤ
Они говорят: «Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?». Скажи: «Воистину, знамения - у Аллаха, а я - всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель».
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