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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 5
Al-'Ankabut
5
29:5
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥
مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥
مَن
ﲷ
كَانَ
ﲸ
يَرۡجُواْ
ﲹ
لِقَآءَ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
فَإِنَّ
ﲼ
أَجَلَ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
لَأٓتٖۚ
ﲿﳀ
وَهُوَ
ﳁ
ٱلسَّمِيعُ
ﳂ
ٱلۡعَلِيمُ
ﳃ
٥
ﳄ
Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он - Слышащий, Видящий.
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