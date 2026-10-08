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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 4
Al-'Ankabut
4
29:4
ام حسب الذين يعملون السييات ان يسبقونا ساء ما يحكمون ٤
أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤
أَمۡ
ﲫ
حَسِبَ
ﲬ
ٱلَّذِينَ
ﲭ
يَعۡمَلُونَ
ﲮ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَسۡبِقُونَاۚ
ﲱﲲ
سَآءَ
ﲳ
مَا
ﲴ
يَحۡكُمُونَ
ﲵ
٤
ﲶ
Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят!
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