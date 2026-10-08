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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 39
Al-'Ankabut
39
29:39
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ٣٩
وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَـٰبِقِينَ ٣٩
وَقَٰرُونَ
ﱁ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﱂ
وَهَٰمَٰنَۖ
ﱃﱄ
وَلَقَدۡ
ﱅ
جَآءَهُم
ﱆ
مُّوسَىٰ
ﱇ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱈ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱋ
وَمَا
ﱌ
كَانُواْ
ﱍ
سَٰبِقِينَ
ﱎ
٣٩
ﱏ
А также Карун (Корей), Фараон и Хаман! Муса (Моисей) явился к ним с ясными знамениями, но они превознеслись на земле и не смогли опередить наказание.
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