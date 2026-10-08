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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 38
Al-'Ankabut
38
29:38
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ٣٨
وَعَادًۭا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨
وَعَادٗا
ﲬ
وَثَمُودَاْ
ﲭ
وَقَد
ﲮ
تَّبَيَّنَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
مَّسَٰكِنِهِمۡۖ
ﲲﲳ
وَزَيَّنَ
ﲴ
لَهُمُ
ﲵ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲶ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﲷ
فَصَدَّهُمۡ
ﲸ
عَنِ
ﲹ
ٱلسَّبِيلِ
ﲺ
وَكَانُواْ
ﲻ
مُسۡتَبۡصِرِينَ
ﲼ
٣٨
ﲽ
А также адиты и самудяне! Вам это ясно по их жилищам. Дьявол представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны.
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