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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 37
Al-'Ankabut
37
29:37
فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٣٧
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٣٧
فَكَذَّبُوهُ
ﲤ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲥ
ٱلرَّجۡفَةُ
ﲦ
فَأَصۡبَحُواْ
ﲧ
فِي
ﲨ
دَارِهِمۡ
ﲩ
جَٰثِمِينَ
ﲪ
٣٧
ﲫ
Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах.
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