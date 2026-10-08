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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 34
Al-'Ankabut
34
29:34
انا منزلون على اهل هاذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٣٤
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٣٤
إِنَّا
ﱾ
مُنزِلُونَ
ﱿ
عَلَىٰٓ
ﲀ
أَهۡلِ
ﲁ
هَٰذِهِ
ﲂ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﲃ
رِجۡزٗا
ﲄ
مِّنَ
ﲅ
ٱلسَّمَآءِ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
كَانُواْ
ﲈ
يَفۡسُقُونَ
ﲉ
٣٤
ﲊ
Мы низвергнем на жителей этого селения наказание с небес за то, что они грешили».
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