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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 32
Al-'Ankabut
32
29:32
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ٣٢
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٢
قَالَ
ﱒ
إِنَّ
ﱓ
فِيهَا
ﱔ
لُوطٗاۚ
ﱕﱖ
قَالُواْ
ﱗ
نَحۡنُ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِمَن
ﱚ
فِيهَاۖ
ﱛﱜ
لَنُنَجِّيَنَّهُۥ
ﱝ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱمۡرَأَتَهُۥ
ﱠ
كَانَتۡ
ﱡ
مِنَ
ﱢ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱣ
٣٢
ﱤ
Он сказал: «Но ведь там Лут (Лот)!». Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади».
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