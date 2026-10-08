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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 30
Al-'Ankabut
30
29:30
قال رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
قَالَ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱنصُرۡنِي
ﳂ
عَلَى
ﳃ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳄ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳅ
٣٠
ﳆ
Он сказал: «Господи! Помоги мне одержать верх над людьми, распространяющими нечестие!».
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