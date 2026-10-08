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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 3
Al-'Ankabut
3
29:3
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣
وَلَقَدۡ
ﲞ
فَتَنَّا
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
مِن
ﲡ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﲢﲣ
فَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
ٱلَّذِينَ
ﲦ
صَدَقُواْ
ﲧ
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲨ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲩ
٣
ﲪ
Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов.
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