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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 29
Al-'Ankabut
29
29:29
اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ٢٩
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩
أَئِنَّكُمۡ
ﲧ
لَتَأۡتُونَ
ﲨ
ٱلرِّجَالَ
ﲩ
وَتَقۡطَعُونَ
ﲪ
ٱلسَّبِيلَ
ﲫ
وَتَأۡتُونَ
ﲬ
فِي
ﲭ
نَادِيكُمُ
ﲮ
ٱلۡمُنكَرَۖ
ﲯﲰ
فَمَا
ﲱ
كَانَ
ﲲ
جَوَابَ
ﲳ
قَوۡمِهِۦٓ
ﲴ
إِلَّآ
ﲵ
أَن
ﲶ
قَالُواْ
ﲷ
ٱئۡتِنَا
ﲸ
بِعَذَابِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
إِن
ﲻ
كُنتَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲾ
٢٩
ﲿ
Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете предосудительное на своих сборищах?». В ответ его народ лишь сказал: «Нашли на нас мучения от Аллаха, если ты - один из тех, кто говорит правду».
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