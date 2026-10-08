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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 26
Al-'Ankabut
26
29:26
۞ فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ
ﱴ ﱵ
لَهُۥ
ﱶ
لُوطٞۘ
ﱷﱸ
وَقَالَ
ﱹ
إِنِّي
ﱺ
مُهَاجِرٌ
ﱻ
إِلَىٰ
ﱼ
رَبِّيٓۖ
ﱽﱾ
إِنَّهُۥ
ﱿ
هُوَ
ﲀ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲁ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲂ
٢٦
ﲃ
В него уверовал Лут (Лот), и Ибрахим (Авраам) сказал: «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, Он - Могущественный, Мудрый».
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