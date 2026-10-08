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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 24
Al-'Ankabut
24
29:24
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٢٤
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٢٤
فَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
جَوَابَ
ﱃ
قَوۡمِهِۦٓ
ﱄ
إِلَّآ
ﱅ
أَن
ﱆ
قَالُواْ
ﱇ
ٱقۡتُلُوهُ
ﱈ
أَوۡ
ﱉ
حَرِّقُوهُ
ﱊ
فَأَنجَىٰهُ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
مِنَ
ﱍ
ٱلنَّارِۚ
ﱎﱏ
إِنَّ
ﱐ
فِي
ﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
لَأٓيَٰتٖ
ﱓ
لِّقَوۡمٖ
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
٢٤
ﱖ
В ответ его народ лишь сказал: «Убейте его или сожгите!». Но Аллах спас его из огня. Воистину, в этом - знамения для верующих людей.
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