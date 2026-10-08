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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 2
Al-'Ankabut
2
29:2
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ٢
أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
أَحَسِبَ
ﲓ
ٱلنَّاسُ
ﲔ
أَن
ﲕ
يُتۡرَكُوٓاْ
ﲖ
أَن
ﲗ
يَقُولُوٓاْ
ﲘ
ءَامَنَّا
ﲙ
وَهُمۡ
ﲚ
لَا
ﲛ
يُفۡتَنُونَ
ﲜ
٢
ﲝ
Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?
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