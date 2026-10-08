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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 19
Al-'Ankabut
19
29:19
اولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده ان ذالك على الله يسير ١٩
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌۭ ١٩
أَوَلَمۡ
ﲄ
يَرَوۡاْ
ﲅ
كَيۡفَ
ﲆ
يُبۡدِئُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يُعِيدُهُۥٓۚ
ﲋﲌ
إِنَّ
ﲍ
ذَٰلِكَ
ﲎ
عَلَى
ﲏ
ٱللَّهِ
ﲐ
يَسِيرٞ
ﲑ
١٩
ﲒ
Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его. Воистину, это для Аллаха легко.
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