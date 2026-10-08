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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 18
Al-'Ankabut
18
29:18
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ١٨
وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٨
وَإِن
ﱵ
تُكَذِّبُواْ
ﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
أُمَمٞ
ﱹ
مِّن
ﱺ
قَبۡلِكُمۡۖ
ﱻﱼ
وَمَا
ﱽ
عَلَى
ﱾ
ٱلرَّسُولِ
ﱿ
إِلَّا
ﲀ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲁ
ٱلۡمُبِينُ
ﲂ
١٨
ﲃ
Если вы сочтете это ложью, то ведь до вас целые народы считали это ложью, но на Посланника возложена только ясная передача откровения.
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