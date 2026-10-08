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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-'Ankabut Ая 14
Al-'Ankabut
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدۡ
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أَرۡسَلۡنَا
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نُوحًا
ﲺ
إِلَىٰ
ﲻ
قَوۡمِهِۦ
ﲼ
فَلَبِثَ
ﲽ
فِيهِمۡ
ﲾ
أَلۡفَ
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سَنَةٍ
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إِلَّا
ﳁ
خَمۡسِينَ
ﳂ
عَامٗا
ﳃ
فَأَخَذَهُمُ
ﳄ
ٱلطُّوفَانُ
ﳅ
وَهُمۡ
ﳆ
ظَٰلِمُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп.
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